"Динамо" - "Ференцварош": де та коли дивитись протистояння українців і угорців у Лізі Європи

Матч "Динамо" - "Ференцварош" буде номінально домашнім для українців. Зустріч пройде на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі.

Букмекери переконані, що "Динамо" є фаворитами. Перемогу українців оцінюють у 2,40, нічию у 3,35, а виграш угорців - 3,10.

У турнірній таблиці ЛЄ "Ференцварош" з 3 балами займає 24 позицію. "Динамо" має 0 пунктів. Українці разом з "Маккабі Тель-Авів" і "Карабахом" ділять 34-36 місця.

Ліга Європи

Основний раунд. 4-й тур

24 жовтня

"Динамо" (Україна) - "Ференцварош" (Угорщина)

Гамбург, арена "Фолькспаркштадіон"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2), а в 3-му турі - італійській "Ромі" (0:1).

У наступних матчах ЛЄ "Динамо" зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм", чеською "Вікторією" та латвійським РФШ.