"Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів

Про перенесення матчу "Динамо" повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Матч 4-го туру Української Премʼєр-ліги "Динамо" - "Ворскла" мав пройти 24 серпня. Проте гру перенесли на 18/25 вересня.

Тепер у киян буде більше часу відновитись після першого матчу з австрійським "Зальцбургом" (21 серпня) та підготуватись до повторної зустрічі (27 серпня) у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Зальцбург" пішов на подібну хитрість. "Червоні бики" домовилися перенести матчу чемпіонату Австрії проти "Гартберга", який мав пройти між іграми з "Динамо".