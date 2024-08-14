"Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів
Київське "Динамо" та австрійський "Зальцбург" перенесли свої матчі, які були заплановані у вікенд між зустрічами команд у Лізі чемпіонів
Про перенесення матчу "Динамо" повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Матч 4-го туру Української Премʼєр-ліги "Динамо" - "Ворскла" мав пройти 24 серпня. Проте гру перенесли на 18/25 вересня.
Тепер у киян буде більше часу відновитись після першого матчу з австрійським "Зальцбургом" (21 серпня) та підготуватись до повторної зустрічі (27 серпня) у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
"Зальцбург" пішов на подібну хитрість. "Червоні бики" домовилися перенести матчу чемпіонату Австрії проти "Гартберга", який мав пройти між іграми з "Динамо".
- 13 серпня "Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0 (перший матч - 1:1). Австрійський "Зальцбург" у третьому колі відбору ЛЧ здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).
- Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".
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