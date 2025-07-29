"Динамо" - "Хамрун Спартанс": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Матч на "Арені Люблін" розпочнеться о 21:00, наживо його транслюватимуть телеканал "2+2" та OTT- сервіс "Київстар ТБ".

У першій грі на Мальті кияни перемогли з рахунком 3:0. У разі виходу до наступного раунду команда Олександра Шовковського зустрінеться із сильнішим у протистоянні між кіпрським "Пафосом" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіву, які першу зустріч на Кіпрі звели внічию 1:1.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд. Повторний матч

"Динамо" (Україна) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)

29 липня, Люблін, Польща, "Арена Люблін"

Початок - 21:00

Пряма трансляція на "2+2" та "Київстар ТБ"