"Динамо" - "Хамрун Спартанс": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 29 липня, київське "Динамо" зустрічається у Любліні з мальтійським "Хамрун Спартанс" у повторній грі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Матч на "Арені Люблін" розпочнеться о 21:00, наживо його транслюватимуть телеканал "2+2" та OTT- сервіс "Київстар ТБ".
У першій грі на Мальті кияни перемогли з рахунком 3:0. У разі виходу до наступного раунду команда Олександра Шовковського зустрінеться із сильнішим у протистоянні між кіпрським "Пафосом" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіву, які першу зустріч на Кіпрі звели внічию 1:1.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд. Повторний матч
"Динамо" (Україна) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)
29 липня, Люблін, Польща, "Арена Люблін"
Початок - 21:00
Пряма трансляція на "2+2" та "Київстар ТБ"
- 22 липня в першій зустрічі з "Хамрун Спартанс" перемогу "Динамо" принесли голи Владислава Ваната, Назара Волошина та Віталія Буяльського, який пропустить повторну гру.
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