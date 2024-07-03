"Динамо" оголосило про трансфер головного таланта "Дніпра-1"
Півзахисник Валентин Рубчинський став футболістом київського "Динамо"
Про це повідомляє пресслужба "Динамо".
Валентин Рубчинський підписав з "Динамо" контракт на 4 роки. Фінансові умови офіційно не розголошуються. За інформацією Transfermarkt, дніпряни отримали за трансфер 1 млн євро.
22-річний хавбек є вихованцем дніпровського футболу. За першу команду СК "Дніпро-1" виступав із літа 2022 року. Загалом провів 73 матчі в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 9 гольових передач.
- Рубчинський також є гравцем олімпійської збірної України. Атакувальний півзахисник зіграє на Олімпіаді-2024 у Парижі.
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