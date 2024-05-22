"Динамо" позбудеться двох іноземців та українця, який грав у Серії A

Про це повідомляє Sport-express.ua.

За інформацією джерела, боси "Динамо" вже повідомили Владислава Супрягу, Беніто та Самбу Діалло, а також їхнім агентам, щоб ті вже займались пошуком нових команд.

У Києві готуються до розпродажу футболістів атаки та не розраховують на цих гравців. Контракти Супряги та Беніто чинні до літа 2026 року, а Діалло - до кінця 2026-го.

У цьому сезоні Супряга, Беніто і Діалло забили 2 голи та віддали 3 асисти на трьох.