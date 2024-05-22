"Динамо" позбудеться двох іноземців та українця, який грав у Серії A
Атакувальні футболісти Владислав Супряга, Беніто та Самба Діалло влітку можуть залишити київське "Динамо"
Про це повідомляє Sport-express.ua.
За інформацією джерела, боси "Динамо" вже повідомили Владислава Супрягу, Беніто та Самбу Діалло, а також їхнім агентам, щоб ті вже займались пошуком нових команд.
У Києві готуються до розпродажу футболістів атаки та не розраховують на цих гравців. Контракти Супряги та Беніто чинні до літа 2026 року, а Діалло - до кінця 2026-го.
У цьому сезоні Супряга, Беніто і Діалло забили 2 голи та віддали 3 асисти на трьох.
- У 2022 році Владислав Супряга перейшов на правах оренди до італійської "Сампдорії", але зіграв лише 24 хвилини у Серії А і повернувся до "Динамо".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.66 Купівля 39.66Продаж 40.13
- EUR Купівля 42.94Продаж 43.67
- Актуальне
- Важливе