"Динамо" позбулось футболіста збірної Суринаму
Півзахисник київського "Динамо" Джастін Лонвейк проведе цей сезон у данському "Віборгу"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Динамо" і "Віборг" домовились, що цей сезон Джастін Лонвейк проведе в оренді у Данії. Водночас у скандинавського клубу є право викупу контракта гравця збірної Суринаму.
Саме з "Віборгу" у вересні 2022 року Лонвейк перейшов до "Динамо" за 1,5 млн євро. З того часу закріпитись в основі півзахисник не зміг. Грав в оренді за бельгійський "Андерлехт" і нідерландську "Фортуну" з міста Сіттард.
На рахунку Лонвейка 20 матчів в УПЛ і 1 гол, а також 4 гри за киян у єврокубках.
- У пʼятницю, 30 серпня, відбулось жеребкування основного етапу Ліги Європи 2024/25. Своїх суперників дізналось "Динамо".
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