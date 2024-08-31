"Динамо" позбулось футболіста збірної Суринаму

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" і "Віборг" домовились, що цей сезон Джастін Лонвейк проведе в оренді у Данії. Водночас у скандинавського клубу є право викупу контракта гравця збірної Суринаму.

Саме з "Віборгу" у вересні 2022 року Лонвейк перейшов до "Динамо" за 1,5 млн євро. З того часу закріпитись в основі півзахисник не зміг. Грав в оренді за бельгійський "Андерлехт" і нідерландську "Фортуну" з міста Сіттард.

На рахунку Лонвейка 20 матчів в УПЛ і 1 гол, а також 4 гри за киян у єврокубках.