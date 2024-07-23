"Динамо" розтрощило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

У Любліні "Динамо" пропустило першим. На 21-й хвилині "Партизан" вивів вперед бразилець Матеус Салданья, який реалізував пенальті. Кияни відігралися на 40-й хвилині зусиллями Миколи Шапаренка. Команда Олександра Шовковського одразу розвинула успіх та до перерви забила ще двічі - голи на рахунку Володимира Бражка та Олександра Караваєва.

До розгромного рахунок на 55-й хвилині довів Владислав Кабаєв. Проте "Партизан" незабаром скоротив відставання - вдруге забив Салданья.

"Динамо" не зупинилися та відправило на 83-й хвилині у ворота сербів п'ятий м'яч - відзначився Денис Попов. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Олександр Піхальонок. Кияни перемогли "Партизан" з рахунком 6:2.

Повторна гра відбудеться 31 липня у Белграді. Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд. 1-й матч

23 липня

"Динамо" (Україна) - "Партизан" (Сербія) 6:2

Голи: Шапаренко, 41, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2 - Салданья, 21 (пен.), 66

"Динамо": Бущан, Караваєв (Малиш, 46), Дячук, Попов, Вівчаренко, Буяльський (Піхальонок, 46), Бражко (Андрієвський, 86), Шапаренко (Лонвейк, 86), Ярмоленко (Волошин, 69), Ванат, Кабаєв

"Партизан": А. Йованович, Де Медіна (Філіпович, 60), Маркович, Муякич, Антич, Арріага, Го (Щекич, 46), Захід (Натхо, 59), Ксандер (Ібрагім, 60), Салданья, Калулу (Тріфунович, 77)

Попередження: Салданья, 1, Де Медіна, 11, Бражко, 47, Арріага, 81