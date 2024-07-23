Грали на території РФ: "Динамо" скасувало усі двосторонні заходи із сербським "Партизаном"

Про це йдеться на сайті ФК "Динамо".

Зазначається, що з огляду на нещодавню участь ФК "Партизан" у змаганнях на території Росії, "Динамо" ухвалило рішення скасувати усі двосторонні заходи між клубами, що мали відбутися у контексті матчу. Також клуб вирішив відмовитися від присутності виїзних уболівальників на стадіонах.

У ФК "Динамо" також наголосили, що засуджують усіх, хто допомагає Росії, зокрема, підтримує російський спорт.

"Водночас, не зважаючи на результати жеребкування, наш клуб є частиною великої родини УЄФА, ми поважаємо світові футбольні принципи та традиції, поважаємо суперників і дотримуємося принципу fair-play на полі та поза його межами", - кажуть у клубі.

Що відомо про ФК "Партизан"

У вівторок, 23 липня, "Динамо" і "Партизан" мають зустрітися у польському Любліні у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

Тренер белградського футбольного клубу "Партизан" Александар Станоєвіч на пресконференції 16 липня порівняв гру київського "Динамо" із московським.

"Вони рівня московського "Динамо", це та гра, яку ми можемо очікувати, з великою інтенсивністю та прямою грою. Це буде складний матч проти одного жорсткого суперника. Ви бачили, як ми грали в Росії, якою інтенсивністю та рівнем бігу ми займалися", - сказав він.

Також 5 липня захисник сербського "Партизана" Нікола Антич поділився компліментарними словами щодо рівня команд з чемпіонату Росії.