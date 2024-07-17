"Вони рівня московського Динамо": тренер белградського Партизана Станоєвіч порівняв Динамо Київ з російським клубом

Про це він сказав на пресконференції.

Із Динамо Київ футболісти Станоєвіча зустрінуться у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

"Перша гра – найскладніша, потрібен час, перш ніж ми познайомимося. Ми повинні входити в гру на сто відсотків і вище, ми не можемо дозволити собі думати про київське "Динамо". Нам потрібно мати надзвичайну енергію для старту сезону. Будемо ми хороші чи погані, я ще не знаю" - сказав Станоєвіч.

Говорячи про київську команду, Станоєвіч порівняв її з іншим Динамо - московським, з яким Партизан зустрічався у товариському поєдинку.

"Вони рівня московського "Динамо", це та гра, яку ми можемо очікувати, з великою інтенсивністю та прямою грою. Це буде складний матч проти одного жорсткого суперника. Ви бачили, як ми грали в Росії, якою інтенсивністю та рівнем бігу ми займалися", - сказав він.

Тренер белградського клубу вважає, що його команді не вистачає "небезпечності".

"Ми повинні бути трохи небезпечнішими заздалегідь. Ми ніколи не становили загрози в перших двох товариських матчах у Росії, не атакували штрафний суперника, надто мало часу провели у фінальній третині. Наша дисципліна поступово формується, але нам потрібно трохи руху поза м'ячем, гра в обох напрямках. У цьому відділенні нам потрібно, щоб хлопці адаптувалися до рівня підготовки", - додав Станоєвіч.