"Їм треба чекати на повернення": суперник "Динамо" в ЛЧ зганьбився через компліменти росіянам

Про це повідомляє "Трибуна".

Нікола Антич засипав росіян компліментами після матчу проти московського "Динамо" у "братському кубку", який грають у Москві росіяни та серби.

"Я дивився ігри РПЛ та Першої ліги минулого сезону. Це якісний чемпіонат. В Росії є 4-5 команд, які грають на пристойному рівні. Їм треба тримати цей рівень і чекати на повернення. Ми грали в Лізі конференцій минулого сезону, мені є з чим порівняти. Я можу сказати, що в Росії є команди рівня Ліги Європи", – сказав футболіст "Партизана".