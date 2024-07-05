"Їм треба чекати на повернення": суперник "Динамо" в ЛЧ зганьбився через компліменти росіянам
Захисник сербського "Партизана" Нікола Антич поділився компліментарними словами щодо рівня команд з чемпіонату Росії
Про це повідомляє "Трибуна".
Нікола Антич засипав росіян компліментами після матчу проти московського "Динамо" у "братському кубку", який грають у Москві росіяни та серби.
"Я дивився ігри РПЛ та Першої ліги минулого сезону. Це якісний чемпіонат. В Росії є 4-5 команд, які грають на пристойному рівні. Їм треба тримати цей рівень і чекати на повернення. Ми грали в Лізі конференцій минулого сезону, мені є з чим порівняти. Я можу сказати, що в Росії є команди рівня Ліги Європи", – сказав футболіст "Партизана".
- "Динамо" зіграє проти сербського "Партизана" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
- Після початку повномасштабної війни російські команди відсторонили від єврокубків.
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