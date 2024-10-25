"Динамо" у матчі зі "Шахтарем" не допоможуть два надважливих футболісти
Півзахисники Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальнок не зможуть допомогти "Динамо" у матчі зі "Шахтарем" в 11-му турі УПЛ
Про це на пресконференції повідомив головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.
"Думаю, ні Ярмоленко, ні Піхальонок у цьому матчі не зіграють. Їм мало відновитися, потрібно ще обов’язково набрати певні кондиції. А часу на це дуже мало", - заявив Шовковський.
Матч 11-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 27 жовтня. Початок о 18:00. Зараз кияни займають першу позицію з 25 балами. "Гірники" йдуть четвертими, у них 19 очок.
- На рахунку 35-річного Андрія Ярмоленка 14 матчів і 4 голи у цьому сезоні. В Олександра Піхальонка такі ж результати, але додатковий асист.
- У четвер, 24 жовтня, київське "Динамо" поступилося у гостях італійській "Ромі" у 3-му турі Ліги Європи.
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