"Динамо" у матчі зі "Шахтарем" не допоможуть два надважливих футболісти

Про це на пресконференції повідомив головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.

"Думаю, ні Ярмоленко, ні Піхальонок у цьому матчі не зіграють. Їм мало відновитися, потрібно ще обов’язково набрати певні кондиції. А часу на це дуже мало", - заявив Шовковський.

Матч 11-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 27 жовтня. Початок о 18:00. Зараз кияни займають першу позицію з 25 балами. "Гірники" йдуть четвертими, у них 19 очок.