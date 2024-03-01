"Динамо" знайшло новий стадіон для проведення єврокубкових матчів

Про це повідомляє 90min.

Для "Динамо" стадіон "Нюрнберга" є основним варіантом. Переговори між сторонами тривають з грудня.

"Ми ведемо переговори та впевнені в собі. Ми хотіли б прийняти "Динамо", - сказав директор стадіону Альфред Діснер

За даними джерела, 23 березня, під час міжнародної паузи, "Динамо" хоче провести товариський матч з "Нюрнбергом", щоб випробовувати поле "Макс-Морлок-Штадіон", як місце для проведення ігор міжнародного рівня.