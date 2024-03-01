"Динамо" знайшло новий стадіон для проведення єврокубкових матчів
У наступному сезоні київське "Динамо" розглядає можливість проведення домашніх єврокубкових матчів на стадіоні німецького "Нюрнберга"
Про це повідомляє 90min.
Для "Динамо" стадіон "Нюрнберга" є основним варіантом. Переговори між сторонами тривають з грудня.
"Ми ведемо переговори та впевнені в собі. Ми хотіли б прийняти "Динамо", - сказав директор стадіону Альфред Діснер
За даними джерела, 23 березня, під час міжнародної паузи, "Динамо" хоче провести товариський матч з "Нюрнбергом", щоб випробовувати поле "Макс-Морлок-Штадіон", як місце для проведення ігор міжнародного рівня.
- У цьому сезоні "Динамо" не кваліфікувалось до групового етапу єврокубків. Зараз кияни посідають 5 місце у турнірній таблиці УПЛ і ще не гарантували собі місце в єврокубках у наступному сезоні.
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