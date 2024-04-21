Довбик забив 18-й гол і збільшив відрив у гонці бомбардирів Ла Ліги: "Жирона" гарантувала собі єврокубки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Жирона" - "Кадіс" закінчився перемогою господарів 4:1. Українець Артем Довбик відзначився голом на 71-й хвилині, нападник зробив рахунок 3:0 і забезпечив команді перевагу до кінця зустрічі.

Інший українець Віктор Циганков пропустив зустріч через травму.

Ла Ліга

32-й тур

20 квітня

"Жирона" - "Кадіс" 4:1

Голи: Гарсія, 9, Мартін, 22, Довбик, 71, Порту, 82 - Ескаланте, 81

Фото: Getty Images

Довбик збільшив відрив у гонці бомбардирів Ла Ліги

Артем Довбик забиває вже у третьому матчі поспіль і закріпився на позиції лідера бомбардирської гонки Ла Ліги.

На рахунку Довбика 18 голів і 5 асистів у цьому сезоні Ла Ліги. Найближчі переслідувачі українського форварда - Джуд Беллінгем і Анте Будімір - забили по 16 м'ячів.

Фото: Getty Images

"Жирона" вперше в історії зіграє у єврокубках

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" з 68 балами займає третю позицію і відстає від "Барселони", яка друга, на 2 пункти. "Реал" - перший - 78 очок.

За 6 матчів до кінця сезону Ла Ліги "Жирона" забронювала собі місце у єврокубках. Команда Циганкова і Довбика вже не має математичних шансів опуститись нижче шостого місця, навіть якщо програє усі поєдинки.

Для виходу у Лігу чемпіонів "Жироні" потрібно виграти ще 3 матчі. Проте це при умові, що "Атлетік" виграє усі свої поєдинки.