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Ексфутболіст збірної України та "Динамо" знайшов команду у другій чеській лізі

Влад Дідусь
17 січня, 2025 п'ятниця
03:36
Футбол Артем Бєсєдін

Український футболіст Артем Бєсєдін відтепер гратиме у другій чеській лізі

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Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, Артем Бєсєдін підписав контракт з чеською командою "Лишень". Після першого кола клуб з Брно посідає 9-те місце у FNL - другого дивізіону Чехії.

Контракт 28-річного українця розрахований на пів року. Проте існує опція продовження угоди ще на два сезони.

Останньою командою Бєсєдіна був казахстанський "Ордабаси". Футболіст відомий грою за "Динамо" та збірну України. За національну команду нападник провів 19 матчів. 

  • 15 січня повідомлялось, що венесуельський форвард донецького "Шахтаря" Кевін Келсі переїжджає в МЛС.
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