"Евертон" програв "Лутону" в Кубку Англії, Миколенко забив автогол
У суботу, 27 січня, "Евертон" поступився "Лутону" в 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився поразкою "Евертона" з рахунком "Лутону" 1:2. Гості зуміли вийти вперед на 39-й хвилині. Неприємно момент завершився для Віталія Миколенка. Після подачі кутового українець у боротьбі з суперником зрізав м'яч у власні ворота.
На 55-й хвилині Джек Гаррісон зрівняв рахунок, але на останніх секундах, 6-й компенсованій хвилині другого тайму, "Лутон" знову вийшов вперед. Забив Колі Вудроу.
Суперник "Лутона" в 1/8 фіналу Кубка Англії ще не визначився.
Кубок Англії
1/16 фіналу
27 січня
"Евертон" - "Лутон" 1:2
Голи: Гаррсіон, 55 - Миколенко, 39 (авт.), Вудроу, 90+6
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