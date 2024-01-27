"Евертон" програв "Лутону" в Кубку Англії, Миколенко забив автогол

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився поразкою "Евертона" з рахунком "Лутону" 1:2. Гості зуміли вийти вперед на 39-й хвилині. Неприємно момент завершився для Віталія Миколенка. Після подачі кутового українець у боротьбі з суперником зрізав м'яч у власні ворота.

На 55-й хвилині Джек Гаррісон зрівняв рахунок, але на останніх секундах, 6-й компенсованій хвилині другого тайму, "Лутон" знову вийшов вперед. Забив Колі Вудроу.

Суперник "Лутона" в 1/8 фіналу Кубка Англії ще не визначився.

Кубок Англії

1/16 фіналу

27 січня

"Евертон" - "Лутон" 1:2

Голи: Гаррсіон, 55 - Миколенко, 39 (авт.), Вудроу, 90+6