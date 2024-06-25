Євро-2024: Нідерланди програли Австрії та фінішували третіми у групі D

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Нідерланди невдало розпочали гру в Берліні та пропустили вже на 6-й хвилині. У власні ворота забив Доніелл Мален. Рівновагу в рахунку одразу по перерві відновив Коді Гакпо. Проте Австрію вперед на 59-й хвилині знову вивів Романо Шмід.

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Нідерландці знову відігралися на 78-й хвилині зусиллями Мемфіса Депая. Марсель Забітцер майже одразу забив у ворота "помаранчевих" третій гол та приніс австрійцям перемогу.

Австрія переграла Нідерланди 3:2, набрала 6 очок та несподівано фінішувала на першій позиції у групі D. Другою з 5 пунктами стала Франція, яка у паралельному матчі не змогла переграти Польщу - 1:1. Нідерланди з 4 балами опустилися на третю позицію. Поляки з 1 пунктом фінішували четвертими.

Євро-2024

3-й тур. Група D

25 червня

Нідерланди - Австрія 2:3

Голи: Гакпо, 47, Депай, 78 - Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 80

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.