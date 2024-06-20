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Євро-2024: Ребров пояснив, чому пішов з роздягальні збірної України після поразки від Румунії

20 червня, 2024 четвер
21:49
Футбол Сергій Ребров

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що погодився вийти з роздягальні після поразки від Румунії, аби футболісти самостійно з'ясували стосунки

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Про це повідомляє Українська асоціація футболу.  

За словами Ребров, він не бачить нічого особливого в тому, що гравці збірної України попросили його вийти із роздягальні після поразки від Румунії (0:3), адже це звичайна у нашому футболі практика. 

"Після матчу вони по-чоловічому поговорили та запитали один в одного, чому була така віддача на полі. Вважаю, що віддача була недостатньою. Може, в Німеччині це ненормально, але у нас нормально, коли хлопці розмовляють між собою і запитують один в одного, чому так трапилося. Я вийшов з роздягальні, тому що гравці мене попросили. Вони хотіли поговорити окремо між собою", - розповів Ребров на передматчевій пресконференції перед зустріччю зі Словаччиною. 

Він відкинув припущення, що не вгадав зі складом на стартову гру Євро-2024.  

"Я не вгадую зі складом, а підбираю футболістів, які на даний момент більше підходять під тактику, краще готові фізично й готові грати на такому рівні. Чемпіонат Європи — це найвищий рівень. Кожен уболівальник має своє бачення, вважає, що сто відсотків були якісь проблеми зі складом. Але я так не вважаю, і я вдячний гравцям, які вийшли на заміну. Вони допомогли нам, але, на жаль, рахунок не змінився", - сказав Ребров. 

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3.  За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно. 

У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Євро-2024
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