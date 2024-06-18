Євро-2024: результати усіх матчів 17 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема, матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Євро-2024

1-й тур. Група E

17 червня

Румунія - Україна 3:0

Голи: Станчу, 29, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57

Бельгія - Словаччина 0:1

Гол: Шранц, 7

Австрія - Франція 0:1

Гол: Вобер, 38 (авт.)

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.