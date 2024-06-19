Євро-2024: результати усіх матчів 18 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

1-й тур

18 червня

Туреччина – Грузія 3:1

Голи: Мюлдюр, 25, Гулєр, 65, Актюркоглу, 90+7 - Мікаутадзе, 32

Португалія - Чехія 2:1

Голи: Гранац, 69 (авт.), Консейсау, 90+2 - Провод, 62

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.