Євро-2024: розклад усіх матчів 17 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".

Еспресо.TV проведе текстову онлайн трансляцію матчу Румунія - Україна.

Євро-2024

1-й тур

17 червня

Група E. 16:00. Румунія – Україна (Мюнхен)

Група E. 19:00. Бельгія – Словаччина (Франкфурт-на-Майні)

Група D. 22:00. Австрія – Франція (Дюссельдорф)

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.