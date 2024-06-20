Євро-2024: розклад усіх матчів 20 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Євро-2024

2-й тур

20 червня

Група C. 16:00. Словенія – Сербія (Мюнхен)

Група C. 19:00. Данія – Англія (Франкфурт-на-Майні)

Група B. 22:00. Іспанія – Італія (Гельзенкірхен)

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.