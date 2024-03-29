Євро-2024: скарги тренерів змусили УЄФА змінити правила турніру
УЄФА розгляне ідею збільшення з 23 до 26 кількості гравців у заявках команд на Євро-2024
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, УЄФА звернув увагу на скарги від тренерів деяких команд. Фахівці просили організацію збільшити розмір заявки на турнір.
8 квітня УЄФА поспілкується з представниками команд-учасниць турніру. Після цього повинні прийняти рішення про збільшення з 23 до 26 кількості гравців у заявках збірних.
Під час пандемії коронавірусу УЄФА збільшив до 26 кількість гравців у заявках команд на Євро-2020. Планувалось, що цьогоріч на турнір можна буде заявити до 23 футболістів.
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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У півфіналі плей-офф кваліфікації Україна 21 березня обіграла в гостях Боснію і Герцеговину (2:1). А 26 березня у фіналі відбору у Вроцлаві команда Реброва перемогла Ісландію 2:1 та вийшла на Євро-2024.
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