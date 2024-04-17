Євро-2024 U19: збірна України дізналась суперників на ЧЄ з футболу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На юнацькому чемпіонаті Європи-2024 наша збірна України зіграє у групі А. В суперниках: Північна Ірландія, Норвегія, Італія.

В іншому квартеті зіграє Франція, Данія, Туреччина та Іспанія. Євро-2024 U19 відбудеться 15-28 липня. Поєдинок України проти однолітків з Північної Ірландії стане матчем-відкриттям турніру.

Фанати зможуть переглянути матчі на "Суспільне Спорт".