Євро-2024 U19: збірна України дізналась суперників на ЧЄ з футболу
У середу, 17 квітня, юнацька збірна України з футболу отримала суперників на чемпіонаті Європи з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
На юнацькому чемпіонаті Європи-2024 наша збірна України зіграє у групі А. В суперниках: Північна Ірландія, Норвегія, Італія.
В іншому квартеті зіграє Франція, Данія, Туреччина та Іспанія. Євро-2024 U19 відбудеться 15-28 липня. Поєдинок України проти однолітків з Північної Ірландії стане матчем-відкриттям турніру.
Фанати зможуть переглянути матчі на "Суспільне Спорт".
- У вівторок, 26 березня, збірна України U19 вдало зіграла проти Швейцарії та вийшла на юнацький Євро-2024 з футболу.
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