Юнацька збірна України обіграла Швейцарію і вийшла на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У завершальному матчі відбірного раунду чемпіонату Європи U19 збірна України перемогла Швейцарію з рахунком 3:0. Геннадій Синчук вивів українців вперед, а Матвій Пономаренко, оформив дубль та забезпечив нашій команді спокійне завершення матчу.

У другому етапі кваліфікації Україна набрала 9 очок, випередила Північну Македонію, Латвію та Швейцарію і вийшла на чемпіонат Європи.

Чемпіонат Європи серед гравців до 19 років пройде 15-28 липня в Північній Ірландії, на ЧЄ зіграє вісім збірних.

Жеребкування фінального турніру пройде 17 квітня в Белфасті. Місця вже забронювали Іспанія, Італія, Туреччина, Україна та Північна Ірландія.

Євро-2024 (U19)

Кваліфікація. Другий етап, 3-й тур

26 березня

Україна U19 - Швейцарія U19 3:0

Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78