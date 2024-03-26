Юнацька збірна України обіграла Швейцарію і вийшла на Євро-2024
У вівторок, 26 березня, збірна України U19 вдало зіграла проти Швейцарії та вийшла на юнацький Євро-2024 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У завершальному матчі відбірного раунду чемпіонату Європи U19 збірна України перемогла Швейцарію з рахунком 3:0. Геннадій Синчук вивів українців вперед, а Матвій Пономаренко, оформив дубль та забезпечив нашій команді спокійне завершення матчу.
У другому етапі кваліфікації Україна набрала 9 очок, випередила Північну Македонію, Латвію та Швейцарію і вийшла на чемпіонат Європи.
Чемпіонат Європи серед гравців до 19 років пройде 15-28 липня в Північній Ірландії, на ЧЄ зіграє вісім збірних.
Жеребкування фінального турніру пройде 17 квітня в Белфасті. Місця вже забронювали Іспанія, Італія, Туреччина, Україна та Північна Ірландія.
Євро-2024 (U19)
Кваліфікація. Другий етап, 3-й тур
26 березня
Україна U19 - Швейцарія U19 3:0
Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78
- Сьогодні, 26 березня, збірна України зіграє у Вроцлаві проти Ісландії у фіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи з футболу.
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