Україна - Ісландія: де та коли дивитися матч за вихід на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна - Ісландія відбудеться у польському місті Вроцлав та розпочнеться о 21:45. Наживо його транслюватиме Megogo та регіональні телеканали Суспільного.

Команда Сергія Реброва у півфіналі плей-офф переграла у Зениці Боснію і Герцеговину - 2:1. Ісландія у Будапешті виявилася сильнішою за Ізраїль - 4:1.

Переможець матчу Україна - Ісландія отримає путівку до фінальної частини Євро-2024.

Євро-2024

Кваліфікація. Фінал плей-офф

Україна - Ісландія

26 березня

Вроцлав, Польща, Tarczynski Arena

Початок - 21:45

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного

Збірна України у відборі Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.