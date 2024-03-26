Україна - Ісландія: де та коли дивитися матч за вихід на Євро-2024
У вівторок, 26 березня, збірна України зіграє у Вроцлаві проти Ісландії у фіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Ісландія відбудеться у польському місті Вроцлав та розпочнеться о 21:45. Наживо його транслюватиме Megogo та регіональні телеканали Суспільного.
Команда Сергія Реброва у півфіналі плей-офф переграла у Зениці Боснію і Герцеговину - 2:1. Ісландія у Будапешті виявилася сильнішою за Ізраїль - 4:1.
Переможець матчу Україна - Ісландія отримає путівку до фінальної частини Євро-2024.
Євро-2024
Кваліфікація. Фінал плей-офф
Україна - Ісландія
26 березня
Вроцлав, Польща, Tarczynski Arena
Початок - 21:45
Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного
Збірна України у відборі Євро-2024
У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.
На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.
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