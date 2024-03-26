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Україна - Ісландія: де та коли дивитися матч за вихід на Євро-2024

26 березня, 2024 вiвторок
06:55
Футбол Олександр Зінченко (ліворуч), Україна - Ісландія

У вівторок, 26 березня, збірна України зіграє у Вроцлаві проти Ісландії у фіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Україна - Ісландія відбудеться у польському місті Вроцлав та розпочнеться о 21:45. Наживо його транслюватиме Megogo та регіональні телеканали Суспільного. 

Команда Сергія Реброва у півфіналі плей-офф переграла у Зениці Боснію і Герцеговину - 2:1. Ісландія у Будапешті виявилася сильнішою за Ізраїль - 4:1. 

Переможець матчу Україна - Ісландія отримає путівку до фінальної частини Євро-2024.  

Євро-2024

Кваліфікація. Фінал плей-офф

Україна - Ісландія

26 березня

Вроцлав, Польща, Tarczynski Arena

Початок - 21:45 

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного 

Збірна України у відборі Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Теги:
Спорт
Збірна України
Євро-2024
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