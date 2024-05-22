Європейські топ-клуби розпочинають "полювання" на Довбика, - ЗМІ
Форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик зацікавив низку європейських топ-клубів
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, мадридський "Атлетико", лондонський "Челсі", а також італійські "Мілан" і "Наполі" готові розпочати "полювання" на українського форварда Артема Довбика.
"Жирона" готова відпустити Довбика, але за гідну пропозицію - не менше ніж 45 млн євро.
У нинішньому сезоні 26-річний Артем Довбик зіграв у чемпіонаті Іспанії 38 матчів, забив 21 гол та віддав 9 результативних передач.
- 15 травня повідомлялось, що форвард "Жирони" Артем Довбик має в контракті клаусулу у розмірі 40 млн євро
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