ФК "Бетіс" вивісив український прапор перед матчем з "Кривбасом"
Футбольний клуб "Бетіс" вивісив великий синьо-жовтий стяг на підтримку України перед матчем-відповіддю з "Кривбасом" у плей-офф раунду Ліги конференцій
Відповідний допис опубліковано на сторінці "Бетіса" в соцмережі X.
"Ласкаво просимо до "Беніто Вільямарін", ФК "Кривбас"! У нашому домі ми виступаємо за мир. Наша солідарність з українським народом", – зазначено в дописі.
Сьогодні, 29 серпня, криворізький "Кривбас" зустрінеться з іспанським "Бетісом" у матчі-відповіді плей-офф раунду Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться в Севільї на стадіоні "Беніто Вільямарін".
Ліга конференцій
Плей-офф. Матч-відповідь
29 серпня
"Бетіс" (Іспанія) - "Кривбас" (Україна)
Перший матч - 2:0
Севілья. Стадіон "Беніто Вільямарін"
Початок о 22:00
Трансляція - Megogo
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе