ФК "Бетіс" вивісив український прапор перед матчем з "Кривбасом"

Відповідний допис опубліковано на сторінці "Бетіса" в соцмережі X.

"Ласкаво просимо до "Беніто Вільямарін", ФК "Кривбас"! У нашому домі ми виступаємо за мир. Наша солідарність з українським народом", – зазначено в дописі.

Сьогодні, 29 серпня, криворізький "Кривбас" зустрінеться з іспанським "Бетісом" у матчі-відповіді плей-офф раунду Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться в Севільї на стадіоні "Беніто Вільямарін".

Ліга конференцій

Плей-офф. Матч-відповідь

29 серпня

"Бетіс" (Іспанія) - "Кривбас" (Україна)

Перший матч - 2:0

Севілья. Стадіон "Беніто Вільямарін"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo