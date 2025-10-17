Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
У сезоні 2025/26 найбільш високооплачуваним футболістом світу залишився португальський форвард саудівського "Аль-Насру" Кріштіану Роналду
Про це пише Forbes.
За оцінками видання, Роналду в сезоні 2025/26 заробить $230 млн у "Аль-Насрі". Ця сума також включає фінансові стимули від комерційних угод, укладених його клубом, на додаток до заробітної плати. Крім цього, португалець отримає $50 млн від контрактів з Nike, Binance і Herbalife. Тож загалом прибутки 40-річного футболіста складуть $280 млн.
Роналду вшосте за останні десять років очолив рейтинг найбагатших футболістів світу.
Серед усіх спортсменів, яких Forbes відстежує з 1990 року, лише один перевершив цю цифру за рік - боксер Флойд Мейвезер, який заробив $300 млн у 2015 році та $285 млн у 2018-му.
У новому рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів Роналду суттєво випередив аргентинця Ліонеля Мессі з американського "Інтер Маямі", який посів друге з прогнозованим загальним доходом у $130 млн.
Разом десять найвисокооплачуваніших футболістів світу зароблять близько $945 млн. Десятку найбагатших замкнув вінгер іспанської "Барселони" Ламін Ямаль з прибутком у $43 млн.
10 найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes
1. Кріштіану Роналду ("Аль-Наср", Португалія) – $280 млн ($230 млн зарплата +$50 рекламні контракти)
2. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", Аргентина) – $130 млн ($60 млн + $70 млн)
3. Карім Бензема ("Аль-Іттіхад", Франція) – $104 млн ($100 млн + $4 млн)
4. Кіліан Мбаппе "(Реал", Франція) – $95 млн ($70 млн + $25 млн)
5. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія) – $80 млн ($60 млн + $20 млн)
6. Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія) – $60 млн ($40 млн + $20 млн)
7. Мохаммед Салах ("Ліверпуль", Єгипет) – $55 млн ($35 млн + $20 млн)
8. Садіо Мане ("Аль-Наср", Сенегал) – $54 млн ($50 млн + $4 млн)
9. Джуд Беллінгем ("Реал", Англія) – $44 млн ($29 млн + $15 млн)
10. Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія) – $43 млн ($33 млн + $10 млн)
- У травні Кріштіану Роналду зберіг лідерство у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes.
