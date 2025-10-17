Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує

Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує

Дмитро Марценишин
17 жовтня, 2025 п'ятниця
12:05
Футбол Кріштіану Роналду

У сезоні 2025/26 найбільш високооплачуваним футболістом світу залишився португальський форвард саудівського "Аль-Насру" Кріштіану Роналду

Зміст

Про це пише Forbes.

За оцінками видання, Роналду в сезоні 2025/26 заробить $230 млн у "Аль-Насрі". Ця сума також включає фінансові стимули від комерційних угод, укладених його клубом, на додаток до заробітної плати. Крім цього, португалець отримає $50 млн від контрактів з Nike, Binance і Herbalife. Тож загалом прибутки 40-річного футболіста складуть $280 млн. 

Роналду вшосте за останні десять років очолив рейтинг найбагатших футболістів світу. 

Серед усіх спортсменів, яких Forbes відстежує з 1990 року, лише один перевершив цю цифру за рік - боксер Флойд Мейвезер, який заробив $300 млн у 2015 році та $285 млн у 2018-му. 

У новому рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів Роналду суттєво випередив аргентинця Ліонеля Мессі з американського "Інтер Маямі", який посів друге з прогнозованим загальним доходом у $130 млн. 

Разом десять найвисокооплачуваніших футболістів світу зароблять близько $945 млн. Десятку найбагатших замкнув вінгер іспанської "Барселони" Ламін Ямаль з прибутком у $43 млн. 

10 найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes

1. Кріштіану Роналду ("Аль-Наср", Португалія) – $280 млн ($230 млн зарплата +$50 рекламні контракти)

2. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", Аргентина) – $130 млн ($60 млн + $70 млн)

3. Карім Бензема ("Аль-Іттіхад", Франція) – $104 млн ($100 млн + $4 млн)

4. Кіліан Мбаппе "(Реал", Франція) – $95 млн ($70 млн + $25 млн)

5. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія) – $80 млн ($60 млн + $20 млн)

6. Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія) – $60 млн ($40 млн + $20 млн)

7. Мохаммед Салах ("Ліверпуль", Єгипет) – $55 млн ($35 млн + $20 млн)

8. Садіо Мане ("Аль-Наср", Сенегал) – $54 млн ($50 млн + $4 млн)

9. Джуд Беллінгем ("Реал", Англія) – $44 млн ($29 млн + $15 млн)

10. Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія) – $43 млн ($33 млн + $10 млн)

Новини
Спорт
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Карім Бензема
Кіліан Мбаппе
Мохамед Салах
Ерлінг Холанд
