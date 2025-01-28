Форвард збірної України Яремчук отримав шанс на перехід у топчемпіонат
Італійська "Венеція" цікавиться нападником грецького "Олімпіакоса" Романом Яремчуком
Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, "Венеція" шукає заміну для форварда Йоеля Пох'янпало, який близький до трансферу в "Палермо". Серед потенційних кандидатів на заміну фінському нападнику розглядають українця Романа Яремчука.
"Венеція" звернулася до "Олімпіакоса" з запитом щодо оренди Яремчука. Незабаром українець вирішить, чи прийме пропозицію італійського клубу.
Роман Яремчук лише влітку приєднався до "Олімпіакоса" за 2 млн євро. На рахунку українського форварда 17 матчів і 2 голи у футболці грецького клубу. Сумарно українець відіграв майже 300 хвилин.
- Наприкінці листопада повідомлялось, що "Олімпіакос" оцінює Яремчука у 6-7 млн євро.
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