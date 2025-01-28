Форвард збірної України Яремчук отримав шанс на перехід у топчемпіонат

Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "Венеція" шукає заміну для форварда Йоеля Пох'янпало, який близький до трансферу в "Палермо". Серед потенційних кандидатів на заміну фінському нападнику розглядають українця Романа Яремчука.

"Венеція" звернулася до "Олімпіакоса" з запитом щодо оренди Яремчука. Незабаром українець вирішить, чи прийме пропозицію італійського клубу.

Роман Яремчук лише влітку приєднався до "Олімпіакоса" за 2 млн євро. На рахунку українського форварда 17 матчів і 2 голи у футболці грецького клубу. Сумарно українець відіграв майже 300 хвилин.