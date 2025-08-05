Футболіст "Кривбасу" Омельченко залишив розташування команди на зборах у Словенії та не повернувся в Україну
Воротар ФК "Кривбас" Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах у Словенії та не повернувся в Україну
Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.
"Футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом із командою. Клуб звʼязався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК "Кривбас", - ідеться у повідомленні.
Про те, що сталося, клуб поінформував УПЛ.
Зазначається, що контракт гравця чинний ще рік. Футбольний клуб закликав 19-річного спортсмена повернутися до виконання контрактних зобовʼязань.
"Кривбас" продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання", - повідомили у пресслужбі.
- У 2023 році журналіст "24 каналу" Олексій Печій відмовився повертатися до України після відрядження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.93
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе