Футболіст "Кривбасу" Омельченко залишив розташування команди на зборах у Словенії та не повернувся в Україну

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

"Футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом із командою. Клуб звʼязався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК "Кривбас", - ідеться у повідомленні.

Про те, що сталося, клуб поінформував УПЛ.

Зазначається, що контракт гравця чинний ще рік. Футбольний клуб закликав 19-річного спортсмена повернутися до виконання контрактних зобовʼязань.

"Кривбас" продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання", - повідомили у пресслужбі.