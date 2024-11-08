Футболіст "Манчестер Юнайтед" отримав український паспорт

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Я дуже радий, що врешті став громадянином України й що тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги! І не тільки на футбольному полі", - прокоментував подію 17-річний Зак Бауманн.

Футболіст народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї. У вересні Бауманн підписав перший професійний контракт з "Манчестер Юнайтед".

Фото: УАФ