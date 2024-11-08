Футболіст "Манчестер Юнайтед" отримав український паспорт
Півзахисник молодіжної команди "Манчестер Юнайтед" Зак Бауманн отримав паспорт громадянина України
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
"Я дуже радий, що врешті став громадянином України й що тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги! І не тільки на футбольному полі", - прокоментував подію 17-річний Зак Бауманн.
Футболіст народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї. У вересні Бауманн підписав перший професійний контракт з "Манчестер Юнайтед".
Фото: УАФ
- У цьому сезоні Зак Бауманн провів за "Манчестер Юнайтед" U-18 7 матчів. Півзахисник відзначився голом та асистом. Також зіграв 2 матчі за МЮ U-21.
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