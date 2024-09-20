Футболіст українського походження підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"

Про це Зак Бауманн повідомив у Instagram.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Також не відомо про який термін контракту домовились Бауманн і англійський "Манчестер Юнайтед".

17-річний півзахисник народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї. Цікаво, що у коментарях під фото Бауманна привітав Крістіан Шевченко - син Андрія Шевченка і гравець молодіжної збірної України.

У цьому сезоні Зак Бауманн відіграв за МЮ 3 матчі й віддав 1 асист у матчах АПЛ U-18.