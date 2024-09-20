Футболіст українського походження підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"
Півзахисник Зак Бауманн підписав перший професійний контракт з англійським "Манчестер Юнайтед"
Про це Зак Бауманн повідомив у Instagram.
Фінансові деталі угоди не розголошуються. Також не відомо про який термін контракту домовились Бауманн і англійський "Манчестер Юнайтед".
17-річний півзахисник народився і виріс у Великій Британії. Його батьки родом з Коломиї. Цікаво, що у коментарях під фото Бауманна привітав Крістіан Шевченко - син Андрія Шевченка і гравець молодіжної збірної України.
У цьому сезоні Зак Бауманн відіграв за МЮ 3 матчі й віддав 1 асист у матчах АПЛ U-18.
- Минулого трансферного вікна "Ман Юнайтед" цікавився Віктором Циганковим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе