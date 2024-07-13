Топклуби АПЛ розпочали полювання на футболіста збірної України

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" і "Астон Вілла" активізувались та намагаються оформити трансфер Віктора Циганкова. Головні тренери обох команд особисто зацікавлені у переході українця.

Представники МЮ та "Астон Вілли" вже спілкувались з агентами Циганкова. Зараз англійські клуби роздумують над формулою трансферу. У контракті прописана клаусула у розмірі 30 млн євро.

Водночас головний тренер "Жирони" Мічел попросив босів зберегти Циганкова. Хоч в Іспанії і розуміють, що не зможуть відмовитись, якщо отримають відповідну пропозицію.