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Топклуби АПЛ розпочали полювання на футболіста збірної України

13 липня, 2024 субота
20:43
Футбол Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії

Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков перебуває у сфері інтересів топклубів АПЛ

Зміст

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" і "Астон Вілла" активізувались та намагаються оформити трансфер Віктора Циганкова. Головні тренери обох команд особисто зацікавлені у переході українця.

Представники МЮ та "Астон Вілли" вже спілкувались з агентами Циганкова. Зараз англійські клуби роздумують над формулою трансферу. У контракті прописана клаусула у розмірі 30 млн євро.

Водночас головний тренер "Жирони" Мічел попросив босів зберегти Циганкова. Хоч в Іспанії і розуміють, що не зможуть відмовитись, якщо отримають відповідну пропозицію.

  • На рахунку Віктора Циганкова 30 поєдинків, 8 голів і 7 асистів у минулому сезоні. Transfermarkt оцінює українського вінгера у 30 млн євро.
  • У наступному сезоні "Жирона" та "Астон Вілла" гратимуть у Лізі чемпіонів, а на МЮ чекає Ліга Європи.
Теги:
Спорт
Манчестер Юнайтед
Віктор Циганков
Футбольні трансфери
Прем'єр-ліга Англії
Ла Ліга
Жирона
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