Футболіст "Шахтаря" покине чемпіонат України заради США
Венесуельський форвард донецького "Шахтаря" Кевін Келсі перейде в американський "Цинциннаті"
Про це повідомив інсайдер Даніель Нора.
За інформацією джерела, "Шахтар" прийняв пропозицію "Цинциннаті" стосовно трансферу Кевіна Келсі. Фінансові умови трансферу не розголошуються.
"Шахтар" підписав Келсі на початку 2023 року за 1 млн євро. У цьому сезоні на рахунку форварда 3 голи у 20 матчах.
"Цинциннаті" йде 5-м в східній конференції МЛС після 8 зіграних матчів.
- Під час літнього трансферного вікна Георгій Судаков покине донецький "Шахтар" і перейде у європейський топ-клуб.
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