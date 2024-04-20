Футболіст "Шахтаря" покине чемпіонат України заради США

Про це повідомив інсайдер Даніель Нора.

За інформацією джерела, "Шахтар" прийняв пропозицію "Цинциннаті" стосовно трансферу Кевіна Келсі. Фінансові умови трансферу не розголошуються.

"Шахтар" підписав Келсі на початку 2023 року за 1 млн євро. У цьому сезоні на рахунку форварда 3 голи у 20 матчах.

"Цинциннаті" йде 5-м в східній конференції МЛС після 8 зіграних матчів.