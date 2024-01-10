Футболіст, який відіграв майже 300 матчів за "Арсенал", кинувся на захист Зінченка

Про це повідомляє Mirror.

"Мені дуже подобається Зінченко. Він дуже технічний гравець, який підходить "Арсеналу" і пропонує їм багато, коли вони володіють м'ячем і коли грають позаду. Він - один з гравців, якого критикували цього сезону. Я не розумію критики. Звичайно, коли ти атакуєш, а Зінченко йде в півзахист, якщо ти втратиш м'яч, то будеш викритий. Коли ви просите його виконувати цю роль, то повинні очікувати, що команди зможуть використовувати прогалини зліва", - каже Бакарі Санья.

Ексфутболіст "Арсеналу" певен, що Зінченко не винен у проблемах лондонців.

"Він грає в такий самий футбол, як і минулого сезону. Різниця в тому, що "Арсенал" вигравав більшість своїх ігор минулого сезону, тому ніхто не сумнівався в його здібностях або в його виступах.Люди завжди шукають винного, коли команда працює не так добре, як ми звикли. Я думаю, що для багатьох людей Зінченко був цапом відбувайлом цього сезону. Це величезна ганьба. У минулому сезоні Зінченка вважали головною причиною того, чому "Арсенал" був настільки хорошим, а цього сезону деякі люди кажуть, що він недостатньо хороший", - заявив Санья, який відіграв 284 матчі за "Арсенал".

У минулому сезоні "Арсенал" боровся за чемпіонство, а Олександра Зінченка вважали найкращим лівим захисником АПЛ. Цьогоріч після 20-го туру лондонці мають 40 очок і відстають від першого місця на 5 балів.

На рахунку Зінченка 24 матчі, 1 гол та 1 асист у цьому сезоні.