Ексфутболісти збірної Англії накинулись на Зінченка: через українця "Арсенал" може втратити титул АПЛ

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на TalkSport.

"Думаю, Олександр може коштувати "Арсеналу" титулу АПЛ. Ось наскільки це велика проблема. Не критикую його й не кажу, що він жахливий футболіст, бо це не так. Він грав за "Ман Сіті", робив це вже раніше, як і грає зараз в "Арсеналі". Іноді його досить тяжко критикувати, якщо взяти останні 1,5 року та врахувати, що він та його сім’я пережили. Але якщо оцінювати футбол і те, що я бачив – Зінченко є проблемою для "Арсеналу", - сказав Майкл Грей.

За словами ексфутболіста збірної Англії, Зінченко має труднощі в ситуаціях один в один.

"Йому бракує темпу. Часом, коли опонент трохи швидший за вас, він все одно може втекти від вас. Але як захисник ви повинні старатися переміщувати своє тіло згідно з рухами суперника. Зінченко ж майже не грає лівого оборонця за збірну, правда? Завжди виходить у півзахисті. Ймовірно, він там і хоче грати. Тренери змінили свій стиль гри заради нього, почали використовувати інвертованого фулбека. У деяких матчах, приміром, проти "Ліверпуля", ви не можете так грати, бо треба мати 4-5 оборонців. Треба показувати міцність в захисті та насамперед бути оборонцем у цій лінії. Тому в деяких матчах футболісту цієї позиції доведеться бути лише захисником. І якщо він не зможе цього робити тиждень за тижнем - думаю, це буде проблемою "Арсеналу", саме через вони не зможуть виграти АПЛ", - сказав Грей.

Колишній гравець "Арсеналу" Пол Мерсон вважає Зінченка однією з потенційних проблем команди у боротьбі за чемпіонство АПЛ.

"Арсенал" – це зараз інша команда. Вони засвоїли багато уроків з минулого сезону, а Деклан Райс підійняв їх на інший рівень. Думаю, що вони тепер виграють (прим. - АПЛ). Їхньою проблемою може бути лівий захисник. Це була погана оборонна робота проти "Ліверпуля". Це моє занепокоєння. Думаю, що Зінченко потрібен для матчів проти команд з нижньої частини таблиці, де вони можуть домінувати. Але коли грають проти "великих хлопців" – ні", - заявив Мерсон, пише Mirror.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" за 18 матчів набрав 40 очок і займає другу позицію. Лідером є "Ліверпуль", у них 42 бали у 19 поєдинках. Третя позиція в "Астон Вілли" з 39 пунктами.

Олександр Зінченко у поточному сезоні забив 1 м'яч і віддав 1 асист у 23 матчах за "Арсенал".