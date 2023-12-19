Мудрик подешевшав на 5 млн євро. Transfermarkt оновив ціни на гравців АПЛ
Аналітичний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів чемпіонату Англії
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Transfermarkt.
Найдорожчим українцем в АПЛ знову став захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Вартість оборонця не змінилась - 42 млн євро.
Зірка "Челсі" Михайло Мудрик, який раніше лідирував у списку найдорожчих українців, тепер коштує не 45, а 40 млн євро. На третьому місці йде захисник "Евертона" Віталій Миколенко. Ціна виросла з 25 млн євро до 28.
Четверта сходинка в Іллі Забарного з "Борнмута". Німецький портал оцінює українського центрального захисника у 25 млн євро, хоча раніше він коштував 20.
З 1 млн євро до 2,5 виріс цінник на півзахисника "Брентфорда" Єгора Ярмолюка.
- Найдорожчим футболістом АПЛ та світу залишається бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд - 180 млн євро.
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