Футболіст юнацької збірної України виступатиме в одній лізі з Мессі

Про це повідомляє офіційний сайт "Монреаля".

Канадський клуб, який грає у МЛС (Головній лізі футболу) оголосив, що уклав із Синчуком контракт на чотири роки із можливістю продовження ще на один сезон.

За даними trasfermarkt, "Монреаль" заплатив "Металісту" за правого вінгера 4,8 млн євро.

18-річний Геннадій Синчук у нинішньому сезоні зіграв за "Металіст" у першій лізі 7 матчів та забив 1 гол. Минулого року разом з юнацькою збірною України U19 він дійшов до півфіналу чемпіонату Європи.

"Монреаль" у минулому сезоні МЛС фінішував восьмим у Східній конференції. Виграв регулярний чемпіонат "Інтер Маямі", за який виступає аргентинець Ліонель Мессі.

Власник канадського клубу Джузеппе Сапуто також володіє італійською "Болоньєю".