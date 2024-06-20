Іспанія перемогла Італію та вийшла до плей-офф Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший на Євро-2024 матч між топзбірними відбувся у Гельзенкірхені. Рахунок на 55-й хвилині відкрила Іспанія - після прострілу Ніко Вільямса м'яч у свої ворота зрізав Ріккардо Калафіорі.

Іспанія перемогла Італію 1:0 та достроково вийшла до плей-офф ЧЄ. Першою до 1/8 фіналу пробилася з групи A Німеччина. Іспанці лідирують у квартеті B з 6 очками, італійці з 3 пунктами - другі. Албанія та Хорватія мають по 1 балу та займають третю та четверту позицію відповідно.

У 3-му турі 24 червня Іспанія зіграє з Албанією, а Італія - з Хорватією.

Євро-2024

2-й тур. Група B

20 червня

Іспанія - Італія 1:0

Гол: Калафіорі, 55 (авт.)

Як на Євро-2024 грає збірна України

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.

У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.