Керівник "Баварії" розкритикував старий формат Ліги чемпіонів

Заяву Карла-Хайнца Румменігге цитує Bayern & Germany.

"Старий груповий етап був нудним, бо після чотирьох турів все вже було вирішено. Зараз навіть хорошим клубам важче пройти далі. Стало набагато важче емоційно. Я впевнений, що поступово фанатам почне більше подобатися нинішній формат з однією лігою", – заявив член наглядової ради "Баварії".

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились "Аталанті" (0:3).

У 3-му турі на "Шахтар" чекає матч проти лондонського "Арсенала", який пройде 22 жовтня.

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".