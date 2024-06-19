Хорватія та Албанія драматично зіграли внічию на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Хорватія – Албанія, який проходив у Гамбурзі, закінчився з рахунком 2:2. Хоча до 74-ї хвилини хорвати поступались (0:1) після голу Казіма Лачі на 11-й хвилині.

Хорвати зуміли перевернути ситуацію у другій половині зустрічі. Спершу Андрей Крамарич зрівняв рахунок, а за 2 хвилини Клаус Г'язула забив автогол та вивів суперника вперед.

На 5-й компенсованій хвилині Гʼязула зумів реабілітуватись та врятував Албанію від поразки.

У групі B також виступають Іспанія та Італія. У 1-му турі італійці перемогли албанців (2:1), а іспанці розгромили хорватів (3:0).

Євро-2024

Група B

2-й тур

19 червня

Хорватія – Албанія 2:2

Голи: Крамарич, 74, Г'язула, 76 (авт.) - Лачі, 11, Г'язула, 90+5

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.