Клопп отримав нове призначення після відставки з "Ліверпуля"

Про це повідомляє німецький футбольний клуб "Лейпциг".

Клопп розпочне роботу в "Ред Булл" 1 січня 2025 року. У німецькому клубі зазначили, що фахівець відповідатиме за підтримку відповідальних за спорт у клубах футбольної імперії "Ред Булл", розвиток філософії гри та залучатиме свою мережу до пошуків найкращих талантів, навчання й підвищення кваліфікації тренерів.

Крім "Лейпцига", до системи "Ред Булл" входять австрійські "Зальцбург" та "Ліферинг", "Нью-Йорк Ред Буллс" зі США і бразильський "Ред Булл Брагантіно".

"Кілька місяців тому я сказав, що більше не бачу себе на тренерській посаді і це все ще так. Але я люблю футбол і "Ред Булл" дає мені ідеальну платформу для цього. Я хочу поділитися своїм досвідом, який накопичив за ці роки", - розповів Клопп.

За інформацією німецьких ЗМІ, у контракті Юргена Клоппа з "Ред Булл" передбачена можливість розірвання контракту, на випадок якщо він отримає запрошення очолити збірну Німеччини після відставки її нинішнього головного тренера Юліана Нагельсманна.

Хто такий Юрген Клопп

57-річний Юрген Клопп очолював "Ліверпуль" з 2015 до літа 2024 року та достроково розірвав контракт з німецьким клубом. У 2019 році німець привів ліверпульців до перемоги у Лізі чемпіонів, у 2020-му виграв з ними чемпіонат Англії. Також під його керівництвом команда перемогла у клубному чемпіонаті світу та здобула Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок ліги.

Крім цього Клопп тренував німецькі "Майнц" та "Борусію" з Дортмунду.