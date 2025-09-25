Клуб УПЛ виключили з Кубка України через порушення регламенту

Про це повідомляє УАФ .

25 вересня контрольно-дисциплінарний комітет асоціації зарахував "Кривбасу" технічну поразку 0:3 від "Чернігова" в матчі 1/16 фіналу Кубка України та виключив клуб з Кривого Рогу з розіграшу турніру. Причиною стало порушення ліміту на легіонерів - в кубковій грі у складі "Кривбасу" на полі одночасно перебувало більше семи іноземних футболістів.

До 1/8 фіналу вийшов "Чернігів", який виступає у першій лізі. "Кривбас" є клубом найсильнішого дивізіону.

17 вересня "Чернігів" програв "Кривбасу" в серії післяматчевих пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.