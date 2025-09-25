Клуб УПЛ виключили з Кубка України через порушення регламенту
Українська асоціація футболу виключила "Кривбас" з Кривого Рогу з розіграшу кубка України через порушення регламенту в матчі 1/16 фіналу проти "Чернігова"
Про це повідомляє УАФ.
25 вересня контрольно-дисциплінарний комітет асоціації зарахував "Кривбасу" технічну поразку 0:3 від "Чернігова" в матчі 1/16 фіналу Кубка України та виключив клуб з Кривого Рогу з розіграшу турніру. Причиною стало порушення ліміту на легіонерів - в кубковій грі у складі "Кривбасу" на полі одночасно перебувало більше семи іноземних футболістів.
До 1/8 фіналу вийшов "Чернігів", який виступає у першій лізі. "Кривбас" є клубом найсильнішого дивізіону.
17 вересня "Чернігів" програв "Кривбасу" в серії післяматчевих пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.
- 17-24 вересня відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України, з цієї стадії турніру в боротьбу вступили "Динамо" та "Шахтар".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.69
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.05
- Актуальне
- Важливе