Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
17-24 вересня відбуваються матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу, з цієї стадії турніру в боротьбу вступають "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія"
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Трансляції матчів Кубка України доступні на телеканалі УПЛ.ТБ на найбільших OTT-платформах та YouTube-каналах клубів. З 1/16 фіналу виступи в турнірі розпочинають представники України в єврокубках - "Динамо" і "Шахтар", які зіграють в основному раунді Ліги конференцій, та "Полісся" з "Олександрією", які вже припинили континентальну кампанію.
Кубок України
1/16 фіналу
17 вересня
13:00 "Металіст" (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)
13:00 "Чернігів" — "Кривбас" (Кривий Ріг)
15:30 "Полісся" (Ставки, Київська обл.) — "Шахтар" (Донецьк)
15:30 "Лівий берег" (Київ) — "Вікторія" (Суми)
18:00 "Олександрія" — "Динамо" (Київ)
18 вересня
13:00 "Металург" (Запоріжжя) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
15:30 "Буковина" (Чернівці) — "Карпати" (Львів)
18:00 "Нива" (Тернопіль) — "Полтава"
23 вересня
13:00 "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) — "Лісне" (Київ)
15:30 "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) — "Агробізнес" (Волочиськ)
24 вересня
13:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) — "Чорноморець" (Одеса)
13:00 "Інгулець" (Петрове, Кіровоградська обл.) — "Поділля" (Хмельницький)
15:30 "Нива" (Вінниця) — "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
15:30 "Локомотив" (Київ) — "Верес" (Рівне)
15:30 "Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) — "Металіст 1925" (Харків)
18:00 "Рух" (Львів) — "Полісся" (Житомир)
фото: uaf.ua
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.93
- Актуальне
- Важливе