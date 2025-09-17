Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Трансляції матчів Кубка України доступні на телеканалі УПЛ.ТБ на найбільших OTT-платформах та YouTube-каналах клубів. З 1/16 фіналу виступи в турнірі розпочинають представники України в єврокубках - "Динамо" і "Шахтар", які зіграють в основному раунді Ліги конференцій, та "Полісся" з "Олександрією", які вже припинили континентальну кампанію.

Кубок України

1/16 фіналу

17 вересня

13:00 "Металіст" (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)

13:00 "Чернігів" — "Кривбас" (Кривий Ріг)

15:30 "Полісся" (Ставки, Київська обл.) — "Шахтар" (Донецьк)

15:30 "Лівий берег" (Київ) — "Вікторія" (Суми)

18:00 "Олександрія" — "Динамо" (Київ)

18 вересня

13:00 "Металург" (Запоріжжя) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

15:30 "Буковина" (Чернівці) — "Карпати" (Львів)

18:00 "Нива" (Тернопіль) — "Полтава"

23 вересня

13:00 "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) — "Лісне" (Київ)

15:30 "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) — "Агробізнес" (Волочиськ)

24 вересня

13:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) — "Чорноморець" (Одеса)

13:00 "Інгулець" (Петрове, Кіровоградська обл.) — "Поділля" (Хмельницький)

15:30 "Нива" (Вінниця) — "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)

15:30 "Локомотив" (Київ) — "Верес" (Рівне)

15:30 "Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) — "Металіст 1925" (Харків)

18:00 "Рух" (Львів) — "Полісся" (Житомир)

фото: uaf.ua