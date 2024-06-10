Клуб УПЛ звільнив білоруса з посади головного тренера
Футбольний клуб ЛНЗ з Черкас відправив у відставку білоруса Олега Дулуба з посади головного тренера
Про це ЛНЗ повідомляє у telegram.
У клубі поінформували, що завершили співпрацю з Олегом Дулубом та його асистентом - Олександром Грановським.
Дулуб очолював команду з Черкас із серпня 2023 року. Під його керівництвом ЛНЗ зіграв 25 матчів, здобув 10 перемог, 8 разів зіграв унічию та зазнав 7 поразок.
Раніше 58-річний білоруський тренер тренував в Україні "Карпати", Чорноморець" та Львів.
ЛНЗ завершив минулий сезон на сьомому місці в чемпіонаті України.
- 5 червня лідер "Дніпра-1" Олександр Піхальонок перейшов до "Динамо" та підписав з киянами контракт на 5 років.
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