Клуб УПЛ звільнив білоруса з посади головного тренера

Про це ЛНЗ повідомляє у telegram.

У клубі поінформували, що завершили співпрацю з Олегом Дулубом та його асистентом - Олександром Грановським.

Дулуб очолював команду з Черкас із серпня 2023 року. Під його керівництвом ЛНЗ зіграв 25 матчів, здобув 10 перемог, 8 разів зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

Раніше 58-річний білоруський тренер тренував в Україні "Карпати", Чорноморець" та Львів.

ЛНЗ завершив минулий сезон на сьомому місці в чемпіонаті України.