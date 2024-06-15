Колишній футболіст "Шахтаря" очолив клуб УПЛ
Новим головним тренером "Інгульця" з смт Петрове став Василь Кобін
Про це повідомляє пресслужба "Інгульця".
Деталі співпраці Василя Кобіна та "Інгульця" не розголошують. 39-річний фахівець замінить у Петровому Владислава Лупашка, який повернув команду в УПЛ.
З 2019-го по 2021 рік Кобін очолював "Минай". Останнім місцем роботи був харківський "Металіст", де він був спортивним директором. Також працював експертом на УПЛ ТБ.
У футбольній карʼєрі Василь Кобін пограв за "Шахтар", "Карпати", "Металіст", "Верес", "Говерлу" та інші команди.
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