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Головна Футбол Лідер збірної України може проміняти Лігу чемпіонів на АПЛ

Лідер збірної України може проміняти Лігу чемпіонів на АПЛ

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
04:52
Футбол Віктор Циганков, збірна України

Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков може перейти в англійський "Фулгем"

Зміст

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "Фулгем" та інші клуби АПЛ (прим. - назви не розголошуються) активно цікавляться півзахисником Віктором Циганковим. Раніше була інформація, що українець хотів би зіграти в Англії.

Циганков пропустив матч 1-го туру Ла Ліги проти "Бетіса" через проблеми зі здоровʼям. Зараз 26-річний вінгер готується, щоб зіграти з "Атлетико" у 2-му турі.

  • На рахунку Віктора Циганкова 30 поєдинків, 8 голів і 7 асистів у минулому сезоні. Transfermarkt оцінює українського вінгера у 30 млн євро.
  • "Фулгем" не виступає у єврокубках, а "Жирона" презентуватиме Іспанію у Лізі чемпіонів.
Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Збірна України
єврокубки
Віктор Циганков
Футбольні трансфери
Жирона
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