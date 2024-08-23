Лідер збірної України може проміняти Лігу чемпіонів на АПЛ

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "Фулгем" та інші клуби АПЛ (прим. - назви не розголошуються) активно цікавляться півзахисником Віктором Циганковим. Раніше була інформація, що українець хотів би зіграти в Англії.

Циганков пропустив матч 1-го туру Ла Ліги проти "Бетіса" через проблеми зі здоровʼям. Зараз 26-річний вінгер готується, щоб зіграти з "Атлетико" у 2-му турі.