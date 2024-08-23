Лідер збірної України може проміняти Лігу чемпіонів на АПЛ
Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков може перейти в англійський "Фулгем"
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, "Фулгем" та інші клуби АПЛ (прим. - назви не розголошуються) активно цікавляться півзахисником Віктором Циганковим. Раніше була інформація, що українець хотів би зіграти в Англії.
Циганков пропустив матч 1-го туру Ла Ліги проти "Бетіса" через проблеми зі здоровʼям. Зараз 26-річний вінгер готується, щоб зіграти з "Атлетико" у 2-му турі.
- На рахунку Віктора Циганкова 30 поєдинків, 8 голів і 7 асистів у минулому сезоні. Transfermarkt оцінює українського вінгера у 30 млн євро.
- "Фулгем" не виступає у єврокубках, а "Жирона" презентуватиме Іспанію у Лізі чемпіонів.
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