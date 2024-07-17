Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 16 липня, відбулися повторні матчі першого кваліфікаційного раунду нового розіграшу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 1-й раунд
Повторні матчі
16 липня
"Балкані" (Косово) – "УЕ Санта Колома" (Андорра) 5:6 (по пен.; 1:2) (перший матч – 2:1)
Голи: Хаміді, 109 - Моедано, 90+2, Де Хесус, 102
Вилучення: Адетунджі, 38 ("Балкані")
ГІК (Фінляндія) – "Паневежис" (Литва) 1:1 (0:3)
Голи: Ервін, 38 – Велюліс, 45
"Пюнік" (Вірменія) – "Динамо" (Мінськ, Білорусь) 0:1 (0:0)
Гол: Гаврилович, 90 (пен.)
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) 5:4 (по пен., 1:0) (0:1)
Гол: Вітао, 89
Вилучення: Бент, 5 ("Лінкольн Ред Імпс")
"Цельє" (Словенія) – "Флора" (Естонія) 2:1 (5:0)
Голи: Матко, 73 (пен.), Корнічнік, 76 – Варюнд, 12
ФКСБ (Румунія) – "Віртус" (Сан-Марино) 4:0 (7:1)
Голи: Белуце, 20, Еджума, 28, 36, Мікулеску, 72
"Дечич" (Чорногорія) – "Нью-Сейнтс" (Уельс) 1:1 (0:3)
Голи: Каєвич, 72 – Янг, 43
"Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Вікінгур" (Ісландія) 2:1 (0:0)
Голи: Кенні, 8, 20 – Гансен, 60
Вилучення: Бірн, 74 ("Шемрок Роверс")
- 19 червня стало відомо, що у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2024/25 "Динамо" зіграє проти сербського "Партизана".
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