Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Брест" розтрощив "Зальцбург" в ЛЧ: результати матчів 1 жовтня

"Брест" розтрощив "Зальцбург" в ЛЧ: результати матчів 1 жовтня

Влад Дідусь
1 жовтня, 2024 вiвторок
21:54
Футбол "Брест", Ліга чемпіонів

У вівторок, 1 жовтня, стартував 2-й тур оновленої Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками. 

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Ліга чемпіонів

Основний раунд

2-й тур

1 жовтня   

"Зальцбург" (Австрія) - "Брест" (Франція) 0:4

Голи: Сіма, 24, 71, Камара, 66, Перейра, 75

"Штутгарт" (Німеччина) - "Спарта" (Чехія) 1:1

Голи: Мійо, 7 - Кайрінен, 32

*ще 7 матчів стартують о 22:00

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України 2 жовтня у німецькому Гельзенкірхені зустрічатимуться з італійською "Аталантою". 

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), англійського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Пожежа у Росії через атаку дронів
Автор Марина Клюєва
30 вересня, 2024 понедiлок
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Автор Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 45.7
    Продаж 46.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
23:18
шахед
Росія запустила "шахеди" з півночі. Ситуація у ніч на 2 жовтня
22:48
Мішель Барньє
Новий премʼєр Франції Барньє запевнив, що його держава залишиться на боці України
22:40
Оновлено
Вугледар, Донецька область
DeepState написав про захоплення Вугледару росіянами. У 72-й бригаді ЗСУ спростували
22:23
Андрій Сибіга
Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії
22:07
Ексклюзив
Віталій Портников
Знову може бути велика війна на Близькому Сході: Портников про масовану атаку Ірану на Ізраїль
21:57
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
У ДПСУ заявили про зменшення активності російських ДРГ в Україні
21:57
Ексклюзив
Ізраїль
"У Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України": дипломат Хара
21:33
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів, ніж протягом 2022 року, - Зеленський
21:18
Оновлено
Іран
Іран запустив щонайменше 200 ракет по Ізраїлю
21:00
Оновлено
Російські солдати
Росіяни розстріляли 16 військовополонених ЗСУ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перші висновки та наслідки відходу з Вугледара. Колонка Сергія Згурця
20:20
Ексклюзив
вибори в Україні
Проведення виборів під час війни значно послабить Україну як державу, - експерт з конституційного права Магера
20:00
OPINION
Чи здатен Байден на масштаби Рейгана?
19:48
Виробник Leopard і Cesar відкрив компанію в Києві
19:43
Ексклюзив
ПАРЄ
У Раді Європи створена парламентська мережа з допомоги українським дітям, - кореспондентка Висоцька
19:26
Оновлено
Армія РФ завдала 6 ударів ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблий, 32 людини постраждали
19:19
На фото людина, що працює за комп'ютером
Британія, США й Австралія наклали санкції на хакерів РФ із Evil Corp
19:15
Олексій Ходикін
Сили оборони на фронті ліквідували тренера однієї із регіональних збірних РФ з карате
18:53
Литва прапор
Литва денонсувала угоди з РФ і Білоруссю щодо економічного співробітництва
18:37
відпочинок, Греція
У Греції потонули дві українські туристки
18:34
тюрма
В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації
18:21
Мелітополь
Партизани за координації ГУР знищили ВАЗ з окупантами у Мелітополі
18:20
Інтерв’ю
Сергій Наєв
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
18:04
Оновлено
Зеленський заслухав доповіді Буданова, Умєрова, Сирського та Баргилевича
18:03
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі назвала керівну партію країни "довіреною особою" РФ
18:01
OPINION
Інтернету не буде. Так пабєдім!
17:58
Іван Гаврилюк
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
17:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:41
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
17:40
ФСБ
ФСБ заявила про затримання 39 "проукраїнських радикалів", які нібито готували підлітків до збройних нападів у РФ
17:40
Іран
Іран готовий вдарити по Ізраїлю балістикою у найближчі години, - NYT
17:37
Ексклюзив
Воїни 103-ї бригади ТрО влетіли FPV-дроном в БМП окупантів і підірвали його зсередини
Після просування росіяни одразу зводять за собою фортифікації, - заступник командира артдивізіону бригади "Спартан"
17:17
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни можуть виготовляти 50 "шахедів" щодоби, - Defense Express
17:17
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках. З початку доби відбулось 74 зіткнень
17:09
Ештон Кутчер "боїться неправдивих претензій", які Diddy може зробити, щоб вийти з вʼязниці, - ЗМІ
16:57
Інфографіка
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик за рік подешевшав на 20 млн євро, Зінченко на 7 млн євро, - Transfermarkt
16:54
МЗС України
У МЗС спростували інформацію FT, що Сибіга нібито обговорював територіальні поступки України
16:52
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
16:35
Андрес Іньєста
Легенда футболу Іньєста вирішив завершити карʼєру, - ЗМІ
16:33
На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV