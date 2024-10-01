"Брест" розтрощив "Зальцбург" в ЛЧ: результати матчів 1 жовтня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Ліга чемпіонів

Основний раунд

2-й тур

1 жовтня

"Зальцбург" (Австрія) - "Брест" (Франція) 0:4

Голи: Сіма, 24, 71, Камара, 66, Перейра, 75

"Штутгарт" (Німеччина) - "Спарта" (Чехія) 1:1

Голи: Мійо, 7 - Кайрінен, 32

*ще 7 матчів стартують о 22:00

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України 2 жовтня у німецькому Гельзенкірхені зустрічатимуться з італійською "Аталантою".

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), англійського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".