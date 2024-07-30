Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 30 липня, відбулися повторні матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Карабах" (Азербайджан) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) 5:0 (перший матч – 2:0)
Голи: Жуніньо, 17, 31, 44, Бензія, 66, Андраде, 72
"Петрокуб" (Молдова) - АПОЕЛ (Кіпр) 1:1 (0:1)
Голи: Плетіке, 60 - Маркіньюш, 65
"Спарта" (Чехія) - "Шемрок Роверс" (Ірландія) 4:2 (2:0)
Голи: Олатунджі, 29, Росс, 41, Серенсен, 48, Туці, 71 - Грін, 32, 47
"Нью-Сейнтс" (Уельс) - "Ференцварош" (Угорщина) 1:2 (0:5)
Голи: Деніелс, 90+1 - Захаріассен, 43, Ромменс, 63
"Слован" (Словаччина) - "Цельє" (Словенія) 5:0 (1:1)
Голи: Толич, 17, Стрелец, 30, 72, Мак, 60, Барсегян, 75
Вилучення: Вуклішевич, 16 ("Цельє")
"Фенербахче" (Туреччина) - "Лугано" (Швейцарія) 2:1 (4:3)
Голи: Джеко, 59, Шиманські, 90+3 - Белхаджі, 7
"КІ Клаксвік" (Фарерські острови) - "Мальме" (Швеція) 3:2 (1:4)
Голи: Бернтссон, 2, Фредеріксберг, 65, 90+5 - Болін, 13, Крістіансен, 59
- 23 липня у першій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" перемогло в Любліні сербський "Партизан" з рахунком 6:2, повторна зустріч відбудеться 31 липня.
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